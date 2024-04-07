محليات

"الموارد البشرية" عن محتوى مرئي: موظفة المطعم نفت المتداوَل وأكدت عدم وجود ضغوطات عليها

"الموارد البشرية" عن محتوى مرئي: موظفة المطعم نفت المتداوَل وأكدت عدم وجود ضغوطات عليها

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداوَل حول موظفة تعمل بمفردها في أحد المطاعم، فقد تم الوقوف على الحالة، ومباشرتها من قِبل فريق الرقابة الميدانية في ⁦‪@HRSD_SA⁩ ، وزيارة المنشأة للتحقق ومقابلة الموظفة، التي أكدت عدم صحة ما تم تداوله، وعدم وجود أي ضغوط عليها في أداء عملها.

وقال‏: رصد فريق الرقابة خلال الزيارة وجود عدد 5 موظفين في المنشأة، منهم 3 سيدات. وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأن ما ورد في المقطع.

‏وذكَّر المتحدث بقنوات التواصل مع ⁦‪@HRSD_SA⁩ من خلال الاتصال بـ (19911)، أو عبر تطبيق الوزارة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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