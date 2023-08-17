ضحّت بنفسها وأنقذت أشقاءها بعمل بطولي.. أمير عسير يعزي أسرة "ريما مناع"
زار أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أسرة الفتاة "ريما بنت مناع راشد" -رحمها الله- التي توفيت إثر حادثة سقوط مركبة أسرتها من أحد مرتفعات المنطقة، بعد موقفها البطولي في إنقاذ أشقائها؛ حيث قدّم التعازي والمواساة لوالدها، داعيًا الله أن يرحم الفقيدة ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
وكانت "سبق" قد نشرت مادة خبرية في الثاني من شهر أغسطس الجاري 2023، وفيها: تمكنت فتاة في رجال ألمع من إنقاذ أشقائها لتلقى مصرعها بعد أن هوت بها المركبة التي كانت تقلُّ أفراد أسرتها من أعلى جبال حسوة برجال ألمع؛ لتستقر في منحدر أسفل الجبل، في صورة من التضحية بذلتها الفتاة "ريما"؛ ليعيش مَن حولها، وتصعد روحها إلى بارئها.
وكانت الأسرة قد قَدِمت من الرياض لتقضي إجازتها في المنطقة الجنوبية، وتحديدًا بجبال حسوة برجال ألمع، قبل أن تبدأ مركبتهم بعد مغادرة والدهم لها بالاتجاه نحو الأسفل.
وتمكنت الشابة الراحلة "ريما" من إلقاء أشقائها الثلاثة خارج المركبة، قبل أن تهوي المركبة وهي بداخلها، وتلقى حتفها.
يُشار إلى أن الراحلة "ريما" تخرجت هذا العام، وكانت تتدرب بمطار الملك خالد بالرياض تمهيدًا لمباشرة مهام عملها بالمطار ذاته.