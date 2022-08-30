"بخاري" يطالب السلطات اللبنانية بتسليم رجل هدّد سفارة المملكة

ذكر سفير المملكة لدى لبنان، وليد بخاري، أن هناك مساعي لاعتقال شخصٍ سعودي في بيروت وتسليمه إلى الرياض، وذلك بعد أن هدّد سفارة المملكة في بيروت الأسبوع الماضي.