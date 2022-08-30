"بخاري" يطالب السلطات اللبنانية بتسليم رجل هدّد سفارة المملكة

ذكر سفير المملكة لدى لبنان، وليد بخاري، أن هناك مساعي لاعتقال شخصٍ سعودي في بيروت وتسليمه إلى الرياض، وذلك بعد أن هدّد سفارة المملكة في بيروت الأسبوع الماضي.
وأضاف السفير عقب لقاء مع وزير الداخلية اللبناني، أنه يدعو السلطات اللبنانية المختصة، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية.
ووفق "رويترز"، دعا "بخاري" قوات الأمن اللبنانية، إلى مواصلة التصدّي لعمليات تهريب المخدرات إلى السعودية.
وأشار إلى أن المملكة ضبطت 700 مليون حبة مخدّرة ومئات الكيلوجرامات من مخدّر الحشيش تم تهريبها من لبنان أو عن طريقه منذ عام 2015.