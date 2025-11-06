منصة "Emerge" التابعة لوزارة البلديات والإسكان تُرشَّح ضمن أفضل الحلول العالمية في جوائز المدن الذكية 2025

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة iot squared عثمان الدهش إن ترشيح منصة "Emerge" على المستوى الدولي يمثل تقديرًا للابتكار الوطني في مجال المدن الذكية، ويعكس نجاح الشراكة مع وزارة البلديات والإسكان في تقديم حلول رقمية متقدمة تعزز جاهزية المدن وكفاءتها في إدارة الطوارئ والأزمات، مشيرًا إلى أنه سيتم استعراض المنصة خلال فعاليات المعرض المصاحب للمؤتمر المقام في مدينة برشلونة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.