منصة "Emerge" التابعة لوزارة البلديات والإسكان تُرشَّح ضمن أفضل الحلول العالمية في جوائز المدن الذكية 2025

اختارت اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي للمدن الذكية (Smart City Expo World Congress 2025) المنصة الوطنية لإدارة منظومة الطوارئ والأزمات "Emerge"، التي طوّرتها وزارة البلديات والإسكان بالشراكة مع شركة iot squared، ضمن أفضل الحلول العالمية المرشحة لجائزة المدن الذكية عن فئة الطاقة والبيئة لعام 2025.
ويعكس هذا الترشيح جهود المملكة في تطوير المدن الذكية وتعزيز جودة الحياة واستدامة البيئة من خلال حلول رقمية مبتكرة تدعم جاهزية المدن السعودية لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى مثل إكسبو الرياض 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034، كما يُبرز الحضور المتنامي للمملكة في مشهد المدن الذكية على المستوى الدولي.
وأوضح وكيل وزارة البلديات والإسكان للمشاريع والصحة العامة المهندس حسان عسيري أن هذا الإنجاز يُعد تأكيدًا على التزام الوزارة بتطوير مدن مستقبلية آمنة ومرنة تسهم في رفاهية الإنسان واستدامة البيئة، مشيرًا إلى أن منصة "Emerge" تمثل أحد مشاريع التحول البلدي الذكي الهادفة إلى رفع كفاءة الاستجابة للطوارئ وتعزيز جاهزية المدن.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة iot squared عثمان الدهش إن ترشيح منصة "Emerge" على المستوى الدولي يمثل تقديرًا للابتكار الوطني في مجال المدن الذكية، ويعكس نجاح الشراكة مع وزارة البلديات والإسكان في تقديم حلول رقمية متقدمة تعزز جاهزية المدن وكفاءتها في إدارة الطوارئ والأزمات، مشيرًا إلى أنه سيتم استعراض المنصة خلال فعاليات المعرض المصاحب للمؤتمر المقام في مدينة برشلونة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.
ويُشار إلى أن شركة iot squared هي شركة وطنية متخصصة في حلول إنترنت الأشياء (IoT)، تأسست بشراكة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة stc، وتقدّم منصات وخدمات متكاملة وآمنة تُسهم في تسريع التحول الذكي في مختلف القطاعات، بما في ذلك المدن والمباني الذكية والخدمات اللوجستية والطاقة والأتمتة الصناعية، مع دمج البيانات والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في الابتكار والتحول الرقمي.