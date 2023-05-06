وزير الإعلام يعزي أسرة ومحبي المصور "هاني الزهراني"

قدم وزير الإعلام سلمان الدوسري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خالص التعازي لأسرة ومحبي المصور هاني الزهراني، الذي توفي إثر سقوطه من مرتفعات السودة وهو يمارس التصوير.
وقال وزير الإعلام : "خالص التعازي لأسرة ومحبي المصور المبدع هاني الزهراني، الذي رحل وهو يمارس شغفه في تصوير مرتفعات السودة، بعد أن وثّق طبيعة وطننا الغالي بجبالها ووديانها، تاركًا إرثًا من التميز والعطاء. ما قام به لوطنه راسخ لا يُنسى. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وكان المصور الزهراني تُوفِّي قبل يومين بعد سقوطه من إحدى القمم أثناء قيامه بالتصوير، وكان آخر ما التقطته عدسات المصور الزهراني حبات البَرَد التي اكتست بها قمم جبال السودة، ونشرها عبر حسابه بتويتر.
وامتاز "الزهراني" -رحمه الله- بصوره المتميزة للطبيعة في أنحاء السعودية حتى أصبحت صُوره متداوَلَة بمواقع شهيرة، وكان مُحبًّا لتسلُّق الأماكن المرتفعة؛ من أجل الحصول على صور جميلة ومميزة.