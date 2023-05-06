وزير الإعلام يعزي أسرة ومحبي المصور "هاني الزهراني"

وقال وزير الإعلام : "خالص التعازي لأسرة ومحبي المصور المبدع هاني الزهراني، الذي رحل وهو يمارس شغفه في تصوير مرتفعات السودة، بعد أن وثّق طبيعة وطننا الغالي بجبالها ووديانها، تاركًا إرثًا من التميز والعطاء. ما قام به لوطنه راسخ لا يُنسى. ‏رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون".