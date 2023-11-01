رئيس "المواصفات": الجهود متواصلة لتمكين دور التقييس لإيجاد مستقبل أفضل للعالم الإسلامي

وبيّن "القصبي" أن نشاطات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، ساهمت في تعزيز نشاطات التقييس والارتقاء بالبنية التحتية للجودة للدول الأعضاء، إضافة إلى دور وتأثير المعهد في وضع بصمة رائدة واضحة في المستهدفات الاستراتيجية؛ لافتًا إلى حجم الطموح في تكثيف أعمال ونشاطات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، وهو تعزيز التبادل التجاري وتمكين النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء، وستواصل العمل سويًّا لتفعيل التعاون والتكامل المتميز بين الجميع في مجالات التقييس المختلفة، مع التركيز على محوريْ تطوير وتوحيد المواصفات وبناء القدرات الفنية؛ بما يحقق أهداف وتطلعات المعهد، وخير وصلاح أوطاننا.