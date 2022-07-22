الأحد المقبل.. بدء القبول بجامعة جدة في برامج البكالوريوس لهذه الكليات

أعلنت جامعة جدة مواعيد القبول والتسجيل للعام الجامعي 1444هـ ابتداء من يوم الأحد المقبل 25 /12 /1443 هـ وحتى يوم السبت 1 / 1/ 1444هـ.
وتبدأ جامعة جدة باستقبال طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام 1444هـ/2022م من خلال بوابة القبول الإلكترونية https://adm.uj.edu.sa، ويتم الإجابة عن الاستفسارات الخاصة بمراحل القبول عبر حياك القبول والتسجيل بتويتر HAYYAK_ADM@.
وتعد جامعة جدة أحدث الجامعات الحكومية في المملكة، وتأسست عام 1435 هـ الموافق 2014م، بالأمر السامي رقم 20937 وتاريخ 2/6/1435هـ، ورسالتها جامعة وطنية رائدة في التعليم والبحث والابتكار من خلال تبنى تخصصات ومهارات المستقبل لإعداد جيل من العلماء والقادة يساهم في تنمية الاقتصاد والمجتمع.
وأوضح عميد القبول والتسجيل د. عيسى بن عبدالله السلمي أنه سيتم القبول هذا العام في التخصصات الصحية والهندسية والحاسوبية ضمن السنة المشتركة أما القبول المباشر فسيكون في برامج البكالوريوس لكليات الأعمال، والعلوم، وعلوم الرياضة، والقانون والدراسات القضائية، والتصاميم والفنون، واللغات والترجمة، والعلوم الاجتماعية، والاتصال والاعلام، والقرآن الكريم والدراسات الإسلامية، والعلوم والآداب فرع خليص والكامل.