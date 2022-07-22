الأحد المقبل.. بدء القبول بجامعة جدة في برامج البكالوريوس لهذه الكليات

وأوضح عميد القبول والتسجيل د. عيسى بن عبدالله السلمي أنه سيتم القبول هذا العام في التخصصات الصحية والهندسية والحاسوبية ضمن السنة المشتركة أما القبول المباشر فسيكون في برامج البكالوريوس لكليات الأعمال، والعلوم، وعلوم الرياضة، والقانون والدراسات القضائية، والتصاميم والفنون، واللغات والترجمة، والعلوم الاجتماعية، والاتصال والاعلام، والقرآن الكريم والدراسات الإسلامية، والعلوم والآداب فرع خليص والكامل.