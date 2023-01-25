تقارير سريلانكية.. السعودية قد تستقدم ٢٠٠ ألف سريلانكي للعمل هذا العام

قال وزير العمل والتوظيف الأجنبي السريلانكي مانوشا نانا ياكار: إن المملكة العربية السعودية قد تستقدم ما يصل إلى ٢٠٠ ألف عامل سريلانكي خلال العام الجاري.
وقال الوزير لوسائل الإعلام: توفرت ٥٤ ألف وظيفة للسيرلانكيين في السعودية خلال عام ٢٠٢٢؛ مضيفاً أن أكثر من ٣٠٠ ألف سريلانكي غادروا البلاد للعمل في دول مختلفهم معظهم يفضل العمل في الشرق الأوسط.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم أمس، إلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة الوساطة في استقدام العمالة المنزلية، بعدم تجاوز السقف الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من سريلانكا.
وحدّدت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من سريلانكا ليبلغ 15,000 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.