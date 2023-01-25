تقارير سريلانكية.. السعودية قد تستقدم ٢٠٠ ألف سريلانكي للعمل هذا العام

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم أمس، إلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة الوساطة في استقدام العمالة المنزلية، بعدم تجاوز السقف الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من سريلانكا.