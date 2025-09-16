الهلال الأحمر "بنجران" يرفع جاهزيته تزامنًا مع الحالة المطرية

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، مستوى التأهب والجاهزية لمواجهة الحالة المطرية وما يصاحبها من تقلبات جوية على كافة مدن ومحافظات المنطقة وعلى الطرق السريعة لتقديم الخدمات الاسعافية والطبية لأهالي المنطقة.
وأوضح مدير عام الفرع المكلف علي مصلوم ال سوار الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، و 17 مركزاً إسعافياً، إلى جانب الفرق الإسعافية التطوعية بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية على مدار الساعة.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف، وإفساح المجال للفرق الإسعافية لتقديم الخدمات الطبية في حال وجود حوادث – لا سمح الله -، مشيراً إلى أن الهيئة تتلقى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم 997، وتطبيق “أسعفني”، في حال حدوث أي طارئ – لا قدر الله – على مدار الـ 24 ساعة .