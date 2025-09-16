الهلال الأحمر "بنجران" يرفع جاهزيته تزامنًا مع الحالة المطرية

ودعا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف، وإفساح المجال للفرق الإسعافية لتقديم الخدمات الطبية في حال وجود حوادث – لا سمح الله -، مشيراً إلى أن الهيئة تتلقى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم 997، وتطبيق “أسعفني”، في حال حدوث أي طارئ – لا قدر الله – على مدار الـ 24 ساعة .