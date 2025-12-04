"بيرنيز" تفوز بجائزة PRCA MENA 2025 لأفضل حملة علاقات عامة لمشروعٍ عقاريٍّ في السعودية

وتُعتبر الحملة، التي نفَّذتها شركة "بيرنيز"، نموذجًا مبتكرًا في التواصل الإعلامي، تمَّ فيها استخدام إستراتيجيةٍ متكاملةٍ تضمَّنت بياناتٍ صحفيةً إبداعية، ومحتوى رقميًّا مبتكرًا على منصات التواصل الاجتماعي، وإعلاناتٍ طرقيةً مُلفتة، أسهمت جميعها في تعزيز حضور المشروع بطريقةٍ مؤثرةٍ وفعَّالةٍ لدى الجمهور المستهدف.