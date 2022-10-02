"طبية" جامعة الملك سعود تنجح في استئصال ورم ضخم نادر من صدر مريضة

وأوضحت الدكتورة سها كعكي، أن حجم الورم الأساسي 10 سم ‏مع امتداد ورم آخر بلغ من الحجم 3 سم، ويعد من الأورام النادرة والصعبة ‏وصعوبة هذا الورم، ليس فقط في ‏استئصاله لكن إعادة ‏ترميم الجدار الصدري ‏بعد عملية الاستئصال حيث إن ‏استئصال مثل هذه الأورام ‏يتطلب استئصال جزءٍ كبيرٍ من الجدار الصدري ‏الذي يحتوي على بعض الأضلاع والعضلات ‏المرتبطة بالورم ‏ولقرب هذا الورم من القلب والرئة.