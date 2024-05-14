"ليوان" تجسّد رحلة سكنية نحو الاستدامة في مشروعها النوعي "ليفن ليوان"

مشروع "ليفن ليوان"، مشروع نموذجي ونوعي؛ حيث يمتد على مساحة 45.000 متر2، ويضم 470 وحدة سكنية و24.400 متر2 من المساحات المكتبية، و8.000 متر2 من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، بجانب 1800 من المرافق الترفيهية، و29.000 من المساحات المفتوحة؛ فضلًا عن 1500 موقف للسيارات؛ كل هذه المكونات الحضرية مستوحاة من تأثير المدينة العربية التقليدية، وتخلق بيئة تركز على المجتمع، من خلال الفناءات المفتوحة والمساحات الخضراء، والمسارات التي تسهل حركة المشاة، والتي تعزز الشعور بالانتماء والرفاهية بين السكان.