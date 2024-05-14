"ليوان" تجسّد رحلة سكنية نحو الاستدامة في مشروعها النوعي "ليفن ليوان"

تسعى شركة ليوان للتطوير العقاري، إلى ترسيخ مفاهيم جديدة، في استدامة المشاريع السكنية؛ وذلك من خلال مشروعها النوعي "ليفن ليوان"؛ لترتقي بالتجربة السكنية إلى مفاهيم متطورة من خلال مشاريعها العقارية، انطلاقًا من كونها إحدى أبرز الكيانات التي تعمل في مجال التطوير العقاري، في المملكة العربية السعودية.
وقد جسدت شركة "ليوان" مفاهيم التنمية الحضرية المستدامة من خلال مشروعها "ليفن ليوان"؛ حيث ركزت على عدة عوامل، أبرزها حرصها على تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تصاميم مشاريعها، وعلى تثقيف الأفراد باختيار الوحدات السكنية التي تلبي احتياجاتهم الحاضرة الحقيقية، دون المبالغة والإفراط في اختيار احتياجات ثانوية تهدر أموالهم.
مشروع "ليفن ليوان"، مشروع نموذجي ونوعي؛ حيث يمتد على مساحة 45.000 متر2، ويضم 470 وحدة سكنية و24.400 متر2 من المساحات المكتبية، و8.000 متر2 من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، بجانب 1800 من المرافق الترفيهية، و29.000 من المساحات المفتوحة؛ فضلًا عن 1500 موقف للسيارات؛ كل هذه المكونات الحضرية مستوحاة من تأثير المدينة العربية التقليدية، وتخلق بيئة تركز على المجتمع، من خلال الفناءات المفتوحة والمساحات الخضراء، والمسارات التي تسهل حركة المشاة، والتي تعزز الشعور بالانتماء والرفاهية بين السكان.
كما تسعى "ليوان" إلى تحقيق التوازن بين الاقتصاد، والبيئة والمجتمع، لبناء مجتمعات سكنية مستدامة تعزز تجربة العملاء وتتجلى فيها فوائد الاستدامة في مشاريعها النوعية، ليس فقط في الجوانب الاقتصادية على المدى البعيد؛ بل أيضًا تمتد للأثر البيئي الملحوظ، كتقليل تلوث الهواء، والنفايات على الموارد الطبيعية وموارد المياه وترشيد استهلاك الكهرباء والوقود وتوفير المساحات الخضراء المفتوحة داخل المشروع؛ حيث إن فلسفة الشركة في ابتكار وتطوير مشاريعها تراعي حماية البيئة وتوفير الطاقة والمال.
لقد تجسدت نماذج الاستدامة في مشروع "ليفن ليوان"، في عدة جوانب؛ حيث تم تأمين جميع احتياجات التسوق الرئيسية من مقاهٍ وتموينات وبوليفارد في مجمع عملاق متعدد الاستخدامات، يوفر الوقت والجهد لقاطنيه؛ مما يقلل من الازدحام المروري؛ حيث تبدأ صباحك بالرياضة في النوادي الصحية وملاعب البادل ومسطحات السباحة، وتعود في المساء باستخدام إحدى وسائل النقل العامة، وترى المساحات الخضراء منتشرة في أرجاء المشروع، وتنعم بظلها وبنقاء الهواء وأجواء ودرجات حرارة معتدلة، في منتصف الصيف من خلال تقنية فلاتر وتنقية الهواء.
وتشمل استراتيجيات دعم وسائل النقل: توفير البنية التحتية التي تدعم هذا التوجه، مثل الأرصفة داخل المشروع، وقرب المشروع من وسائل النقل العامة ومحطتي مترو، وتطبيق حلول وتقنيات استخدام الطاقة البديلة، ودعم الري والمساحات الزراعية المنتشرة في جميع المشروع، وأنظمة تنقية الهواء والتخلص من النفايات؛ لتقليل درجات الحرارة وتقليل التلوث وتقليل هدر المياه وتشجيع الترفيه الصحي، من خلال مرافق المشروع وتحسين جودة حياة الساكنين.
وتنطلق أهمية المشروع من كونه لا يقتصر على تقديم حلول سكنية مستدامة فقط؛ بل يشكل أيضًا قوة دافعة نحو التغيير الاجتماعي والبيئي، من خلال تبنيه هذه المبادئ، محققًا بذلك أبرز مستهدفات رؤية 2030؛ حيث تأتي كل هذه المبادرات لتجعل من مشروع "ليفن ليوان"، مثالًا يحتذى به في مجال التطوير العقاري المستدام، لتضعه في طليعة المشاريع التي تمثل نموذجًا للتنمية الحضرية المستدامة.