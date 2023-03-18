كيف تُستخدم الإطارات المُعاد تدويرها لتحسين الأسفلت؟.. فيديو يوضح ما تفعله "أرامكو"

وقدّمت الشركة في فيديو نشرته السبت، شرحاً لعملية التدوير عبر تقسيم الإطارات إلى جزيئات صغيرة "فتات"، وإضافتها إلى خليط الأسفلت الساخن، ما يقلل من مادة القار "البيتومين" في مواد تمهيد الأرصفة، لخفض كميات الانبعاثات الصادرة من البيتومين عند التعرُّض لأشعة الشمس من خلال استبدال 20% منها بمواد معاد تدويرها.