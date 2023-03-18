كيف تُستخدم الإطارات المُعاد تدويرها لتحسين الأسفلت؟.. فيديو يوضح ما تفعله "أرامكو"

أوضحت شركة أرامكو أن إطارات السيارات التي يُعاد تدويرها تمثل تحدياً عالمياً؛ نظراً لحجمها والمواد الكيميائية المنبعثة منها عند احتراقها.
وأضافت، أن المملكة وحدها تستهلك في كل عام ما يقارب 20 مليون إطار، ولمواجهة هذا التحدّي تطبق الشركة نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، عبر إعادة تدوير الإطارات المستعملة إلى مطاط يُعاد استخدامه في إعداد الأسفلت.
وقدّمت الشركة في فيديو نشرته السبت، شرحاً لعملية التدوير عبر تقسيم الإطارات إلى جزيئات صغيرة "فتات"، وإضافتها إلى خليط الأسفلت الساخن، ما يقلل من مادة القار "البيتومين" في مواد تمهيد الأرصفة، لخفض كميات الانبعاثات الصادرة من البيتومين عند التعرُّض لأشعة الشمس من خلال استبدال 20% منها بمواد معاد تدويرها.
وعدّدت أرامكو مزايا الطرق المغطاة بمطاط الأسفلت مقارنة بالأسفلت التقليدي، منها قلة التشققات والتشوّهات السطحية؛ ما يزيد من عمر الطريق، والحد من ضوضاء المركبات أثناء عبورها، وتقليل التخلص من الإطارات المستعملة في مكب النفايات.
وقالت، نهدف من إعادة تدوير الإطارات المستعملة في الأسفلت إيجاد قيمة من النفايات والإسهام في مستقبل أكثر استدامة.