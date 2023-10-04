"الجلاجل" يسلم "الدفاع" شهادتَيْ برنامج المدن الصحية بالمجتمعات العسكرية

وقام الحاضرون بجولة على مستشفى صحة الافتراضي بمقر الوزارة، واطلعوا على تجربة المستشفى الافتراضي، والخدمات التي يقدمها في مختلف الأقسام، حيث يستوعب نحو 500 ألف مستفيد في العام، ويقدم 34 تخصصًا دقيقًا وفرعيًا، وسيسهل على المواطن الحصول على الاستشارات والتوصل إلى حلول تغنيه من مشقة انتقاله إلى المستشفى، من خلال تواصله مع الأطباء عن بُعد، إضافةً إلى نقل الخبرات بين الأطباء والمختصين، وإتاحة أفضل الاستشاريين في كل المدن والقرى عبر الطب الاتصالي.