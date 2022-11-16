ارتياح كبير لإعلان ولي العهد رعايةَ أعمال الترميم بالمركز الإسلامي المحترق في جاكرتا

وكشف بايمون كريم، رئيس قسم الدراسات التابع لمركز جاكرتا الإسلامي وقتها، أن قبة المسجد انهارت بعد نصف ساعة فقط من اندلاع الحريق بعد صلاة الظهر، موضحًا أن انهيار القبة جاء سريعًا؛ ما أدى إلى سقوط حطامها للطابقين الثاني والأول، مضيفًا أن الحريق بدأ في الجانب الغربي من القبة، لكن هبوب رياح قوية جعل النار تنتشر بسرعة في جميع أنحائها.