"رؤيتي" تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.. رئيسة جامعة طيبة تعبر عن شكرها لخادم الحرمين وولي العهد

رفعت رئيس جامعة طيبة الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد، شكرها وتقديرها لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله - بتكليفها رئيساً لجامعة طيبة، كما عبرت عن شكرها لوزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف البنيان، لتهنئته بالثقة الكريمة والدعم الذي تجده من معاليه ويجده قطاع التعليم الذي يشهد تطورات وإنجازات مستمرة.
وقالت الدكتورة "الرشيد": سأعمل بكل جد مع فريق العمل في جامعة طيبة لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في إطار رؤية المملكة في تطوير القطاع التعليمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي، ونسعى لأن تكون جامعة طيبة عنواناً للتميز والتفوق الأكاديمي والبحثي وسنكمل مسيرة الجامعة بإذن الله في تقديم تعليم عالي الجودة وتطوير برامج ومبادرات تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
أضافت: كما نسعى لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير بيئة داعمة لتطوير الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى منتجات وخدمات تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا الغالية.
وتابعت: أتطلع للعمل بتعاون وثيق مع الجهات المعنية وشركائنا في المجتمع للمساهمة في رفعة هذه الجامعة العريقة وتحقيق طموحاتها العلمية والتنموية، معبرة عن شكرها للجميع لدعمهم وثقتهم وتهنئنهم داعية الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن، والأمان والخير والنماء.
وكان مجلس شؤون الجامعات، قد أعلن اليوم صدور الموافقة السامية على تكليف الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد رئيسة لجامعة طيبة، وهنأ وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف البنيان، الدكتورة نوال بالثقة وبصدور موافقة المقام السامي الكريم على تكليفها رئيسةً للجامعة، داعياً الله أن يوفقها لخدمة الوطن وقيادته.