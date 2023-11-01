"رؤيتي" تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.. رئيسة جامعة طيبة تعبر عن شكرها لخادم الحرمين وولي العهد

رفعت رئيس جامعة طيبة الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد، شكرها وتقديرها لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله - بتكليفها رئيساً لجامعة طيبة، كما عبرت عن شكرها لوزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف البنيان، لتهنئته بالثقة الكريمة والدعم الذي تجده من معاليه ويجده قطاع التعليم الذي يشهد تطورات وإنجازات مستمرة.