مظلات شمسية توزعها أمانة المدينة على زوار المسجد النبوي

وأكدت الأمانة التزامها بدورها في دعم المبادرات المجتمعية، وذلك بمشاركة أكثر من 63 متطوعاً ومتطوعةً في توزيع المظلات في عدة مواقع في المنطقة المركزية، وذلك في إطار ما تسعى له أمانة منطقة المدينة المنورة؛ لتوفير أفضل الخدمات لزوار المسجد النبوي الشريف.