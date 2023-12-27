تدخّل عاجل من فريق مستشفى الأمير متعب ينقذ حياة شابّة بالجوف

وكشف "تجمُّع الجوف الصحي" أنَّ المريضة أُحضرت إلى قسم الطوارئ بمستشفى سكاكا الجوف وهي في غيبوبة تامّة، ونسبة الوعي لديها 7 من 15 فقط، وعلى الفور تم عمل الأشعة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي بيّنت أنَّ لديها نزيفًا حادًّا داخل الدماغ، مع وجود كسر منخسف مركب في منتصف الرأس، مع اشتباه تهتّك شديد في الجيب الوريدي العلوي، ونزيف بأنسجة المخ.