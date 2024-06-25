بالفيديو.. حاج واصفًا العاملين الصحيين: مخلصون وحسن استقبالهم يخفف المرض

وتحدث بعض الحجاج عن تجربتهم في تلقي الخدمات الطيبة، حيث عبر أحدهم عن إعجابه بالخدمات الصحية الرائعة التي وجدها في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى الاستقبال الحافل والترحيب الكبير الذي حظوا به، والتفاني الكبير من قبل الكوادر الصحية في أداء عملهم على أكمل وجه، وأن كل الخدمات الطبية تُقدم بسهولة وسرعة.