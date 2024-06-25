بالفيديو.. حاج واصفًا العاملين الصحيين: مخلصون وحسن استقبالهم يخفف المرض

وثّق مقطع فيديو متداول جهود فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك أثناء تقديم الخدمات الإسعافية والإنسانية للحجاج المغادرين من منفذ حالة عمار، حيث تضمن مشاهد مؤثرة تبرز حجم الجهود الكبيرة المبذولة في خدمة الحجاج من جميع الجنسيات.
ويتضمن الفيديو مشاهد للحجاج أثناء قياس العلامات الحيوية، والتي تُجرى بواسطة الكوادر الطبية.
وتحدث بعض الحجاج عن تجربتهم في تلقي الخدمات الطيبة، حيث عبر أحدهم عن إعجابه بالخدمات الصحية الرائعة التي وجدها في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى الاستقبال الحافل والترحيب الكبير الذي حظوا به، والتفاني الكبير من قبل الكوادر الصحية في أداء عملهم على أكمل وجه، وأن كل الخدمات الطبية تُقدم بسهولة وسرعة.
وأعرب الحجاج عن تمنياتهم بأن يجزي الله كل من أسهم في هذه الجهود العظيمة بألف خير.
وفي مشهد آخر، أكد أحد الحجاج أن البشاشة والترحاب الذي لقيه يُشعِر المريض وكأنه ليس مريضًا، مما يعكس العمل الإنساني الذي يتحلى به العاملون في الخدمات الصحية.
يشار إلى أن المملكة تُقدم أعلى مستويات الرعاية الصحية للحجاج عبر كل المنافذ، حيث يتم توفير فرق طبية مدربة ومجهزة بأحدث المعدات الطبية لضمان سلامة وراحة الحجاج، وتعتبر هذه الجهود جزءًا من التزام المملكة بخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الدعم الكامل لهم خلال مواسم الحج.