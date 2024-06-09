"الزكاة والضريبة والجمارك" تنفّذ أكثر من 14 ألف زيارة تفتيشية خلال مايو الماضي

وأفادت الهيئة بأن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة، إلى جانب أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفّذها بوساطة فرق التفتيش الميداني.