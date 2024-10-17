شاهد.. "ريتشارد مورتيل": بعد 49 عامًا في المملكة.. لم أتخيّل أنْ أحصل يومًا على الجنسية السعودية

وساهم "د. مورتيل" في إثراء المعرفة الثقافية والتاريخية عبر 18 مؤلفًا، وعدد كبير من البحوث والدراسات في التاريخ الوطني، إلى جانب عمله في التحقيق التاريخي، والتحرير العلمي، ومراجعة الكتب، وكان له حضور بارز في هيئات استشارية وأعمال تحكيم علمي، وحصل على العديد من الشهادات التقديرية تكريمًا لجهوده.