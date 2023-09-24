"النصر": نيوم هي أرض الحالمين.. وحلمنا أن نعيد تخيُّل ما سيكون عليه المستقبل المستدام

نعم، نيوم هي أرض الحالمين، وحلمنا هو أن نعيد تخيُّل ما سيكون عليه المستقبل المستدام. وما يميزنا أن حلمنا أصبح يتجسد في واقع ملموس، من خلال منظومة قطاعاتنا الشاملة والفاعلة على أرض الواقع في البناء، والتعليم، والصحة، والتنقل.. وغيرها.