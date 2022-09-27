إنجاز 75% من درء أخطار سيول "نهوقة ولجم نجران".. وتشديد رسمي للالتزام

وأوضح وكيل التعمير والمشاريع المهندس محمد آل عامر، أن المشروع عبارة عن حوض تجميع بأبعاد "1000×250 مترًا" تتجمع فيه مياه الأمطار بمسيلة عشارة بحواجز خرسانية؛ حيث يمر المسار للقناة المفتوحة على أربعة أحواض تجميع لتهدئة مياه الأمطار والسيول؛ حيث جرى الانتهاء من أعمال الحفر والردم والخرسانة المسلحة للحاجز الشرقي والغربي بطول 1560 مترًا طوليًّا وحوض التجميع الرئيسي، وأعمال الحفر والردم والخرسانة العادية والخرسانة المسلحة للقناة المفتوحة بطول 1000 متر طولي، وأعمال الخرسانة المسلحة للحاجز الغربي بطول 600 متر طولي، وأعمال الخرسانة المسلحة وأعمال العزل للميد الجانبية والميد أسفل البلاطات للحوض وأعمال الخرسانة المسلحة بالقناة المفتوحة، إضافة إلى أعمال الحفر بالأحواض الأخرى.