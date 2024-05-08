حرس الحدود بجازان وعسير يحبط تهريب 185 كجم قات و13 كجم حشيش

أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تهريبَ 185 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
من ناحية ثانية قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبه 13 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وتمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
إلى ذلك قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ لترويجه 998 جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".
وتمّ توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.