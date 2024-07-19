مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل بنجاح ورمًا ضخمًا ونادرًا من رقبة "ستيني"

ووصف د. "المحيميد" الحالة بالنادرة بالنظر لضخامة حجم الكتلة، مؤكدًا أن حالات الأورام المماثلة المسجلة على مستوى العالم لا تتجاوز 30 حالة، مضيفًا أن المريض أمضى 48 ساعة منومًا بالمستشفى ومحاطًا بالعناية الطبية الفائقة، قبل أن يغادر إلى منزله بحالة صحية جيدة، وقد تخلص من كل الأعراض التي قضت مضجعه قبل العملية، كما أنه تخلص أيضًا من التشوه الذي أحدثه الورم في وجهه.