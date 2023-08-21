هنكوك تطرح لأول مرة في المملكة إطارات "أيون إيفو" الحصرية للسيارات الكهربائية

وعن تقديم إطارات (iON evo) في السوق السعودي لأول مرة قال الأستاذ مروان بن شيهون نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن شيهون وكلاء إطارات هنكوك في المملكة، يأتي طرح إطارات (iON evo) في وقت تشهد فيه المملكة اهتماماً كبيراً في التحول للاعتماد على السيارات الكهربائية وهو ما نشهده بوضوح في المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها حالياً وفقاً لرؤية 2030، ومن المتوقع أن ينمو الطلب على هذا النوع من الإطارات بالتزامن مع زيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية، ويحسب لشركة هنكوك بأنها استعدت مبكراً بتوفير هذا النوع من الإطارات للعملاء في السوق السعودي، كما أن للإطارات الجديدة مكانتها كمنتج مميز في قطاع إطارات السيارات الكهربائية عالية الأداء، وحصلت على العديد من ردود الأفعال والمقالات الإيجابية في مجلات السيارات الدولية الموثوقة، إلى جانب العديد من جوائز التصميم العالمية، حيث فازت في أبريل الماضي، في أحدث اختبار أجرته مجلة (Auto Bild)، وهي إحدى مجلات السيارات الرائدة في أوروبا، بحصولها على تقييم ممتاز في أربع فئات هي: الفرامل على الطرق الرطبة، والطرق الجافة، ومقاومة احتكاك التدحرج، والقيادة على الطرق الرطبة، وفي نفس الشهر، أثبتت إطارات (iON evo) نجاحاً منقطع النظير على المسرح العالمي من حيث أدائها وقدرتها التنافسية في التصميم، وفازت في فئة تصميم المنتجات بجائزة "ريد دوت" للتصميم (Red Dot Design Award) للعام 2023، وجائزة "آيإف" للتصميم (iF Design Award)، والتي تعتبر من أفضل ثلاث جوائز تصميم عالمية.