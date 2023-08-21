هنكوك تطرح لأول مرة في المملكة إطارات "أيون إيفو" الحصرية للسيارات الكهربائية

طرحت شركة الإطارات العالمية الرائدة هنكوك بالتعاون مع وكيلها الرسمي في المملكة مجموعة بن شيهون؛ إطاراتها "أيون إيفو (iON evo)" و"أيون إيفو إس يو في (iON evo SUV)" للسيارات الكهربائية، وذلك لأول مرة في المملكة العربية السعودية، حيث تتوفر إطارات (iON evo SUV) بثلاثة أحجام تتراوح ما بين 20 و21 بوصة، بينما تتوفر إطارات (iON evo) بمقاسين هما 18 و20 بوصة.
تتطلب السيارات الكهربائية الحديثة ذات الجودة العالية التي تنتج عزم دوران فوري يتجاوز مستوى السيارات الرياضية ذات محركات الاحتراق الداخلي، وجود إطارات عالية الأداء مصممة خصيصاً للسيارات الكهربائية للحصول على أفضل أداء، وبناءً عليه فإن إطارات "iON evo" المزودة بتقنية "iON Innovative Technology" المبتكرة والمصممة حصرياً للسيارات الكهربائية عالية الأداء، من شركة هنكوك للإطارات، تتميز بأداء ممتاز من حيث التحكم في ثبات السيارة والمكابح، بالإضافة إلى الأداء المتوازن والضوضاء المنخفضة، وكفاءة استهلاك الوقود، والمسافات المقطوعة.
لقد أظهرت السيارات الكهربائية المزودة بإطارات (iON evo) نتائج أداء رائعة لا مثيل لها في اختبار التقييم الذي أجرته شركة هنكوك للإطارات، من حيث (1) استقرار القيادة، (2) كفاءة استخدام الوقود، (3) المسافات المقطوعة، (4) التلوث الضوضائي مقارنة بالإطارات العادية الأخرى.
كما نجحت شركة هنكوك للإطارات، اعتماداً على عزم الدوران الفوري القوي ووزن البطارية للسيارات الكهربائية، في تعزيز صلابة الانعطاف بنسبة تصل إلى 10% عن طريق تقنية تعزيز التحكم في السيارة الكهربائية (EV Grip Boost Technology) التي تتميز بها، إلى جانب تطبيق نظام حزام التعزيز الهجين من ألياف الأراميد (Aramid Hybrid Reinforcement Belt) لتحسين أداء قيادة السيارة والحفاظ على الشكل الأمثل لها أثناء القيادة عالية السرعة.
علاوة على ذلك، فإن إطارات (iON evo) تزيد من كفاءة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 6 % عن طريق تقليل معدل الاحتكاك عند التدحرج، كما توفر إطارات (iON evo) معدل تآكل أقل، مما يؤدي إلى قطع مسافات أطول تصل إلى نسبة 15% مقارنة بالإطارات الأخرى، وذلك بفضل المركب المخصص للسيارات الكهربائية (مركب ProDurable) الذي يتكون من السيليكا عالية التركيز والمواد الصديقة للبيئة، إلى جانب تحسين معدل تآكل المداس الذي يتوافق مع توزيع الضغط في الأراضي المرتفعة.
وعن تقديم إطارات (iON evo) في السوق السعودي لأول مرة قال الأستاذ مروان بن شيهون نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن شيهون وكلاء إطارات هنكوك في المملكة، يأتي طرح إطارات (iON evo) في وقت تشهد فيه المملكة اهتماماً كبيراً في التحول للاعتماد على السيارات الكهربائية وهو ما نشهده بوضوح في المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها حالياً وفقاً لرؤية 2030، ومن المتوقع أن ينمو الطلب على هذا النوع من الإطارات بالتزامن مع زيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية، ويحسب لشركة هنكوك بأنها استعدت مبكراً بتوفير هذا النوع من الإطارات للعملاء في السوق السعودي، كما أن للإطارات الجديدة مكانتها كمنتج مميز في قطاع إطارات السيارات الكهربائية عالية الأداء، وحصلت على العديد من ردود الأفعال والمقالات الإيجابية في مجلات السيارات الدولية الموثوقة، إلى جانب العديد من جوائز التصميم العالمية، حيث فازت في أبريل الماضي، في أحدث اختبار أجرته مجلة (Auto Bild)، وهي إحدى مجلات السيارات الرائدة في أوروبا، بحصولها على تقييم ممتاز في أربع فئات هي: الفرامل على الطرق الرطبة، والطرق الجافة، ومقاومة احتكاك التدحرج، والقيادة على الطرق الرطبة، وفي نفس الشهر، أثبتت إطارات (iON evo) نجاحاً منقطع النظير على المسرح العالمي من حيث أدائها وقدرتها التنافسية في التصميم، وفازت في فئة تصميم المنتجات بجائزة "ريد دوت" للتصميم (Red Dot Design Award) للعام 2023، وجائزة "آيإف" للتصميم (iF Design Award)، والتي تعتبر من أفضل ثلاث جوائز تصميم عالمية.