لضمان السرعة والمرونة.. إتاحة خدمة "زكاتي" للعام السادس على التوالي

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح للأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و"Apple Pay"، وبطريقة تضمن سرعة ومرونة تنفيذ الخدمة، مضيفة أن الخدمة تُقدمها الهيئة للعام السادس على التوالي، بعد أن حققت نجاحاً لافتاً خلال الأعوام الماضية، وتفاعلاً كبيراً لدى الأفراد، وارتفاعاً في عدد مرات تحميل التطبيق، ويُعود ذلك لسهولة ومرونة استخدام الخدمة، وخيارات السداد السريعة والآمنة والموثوقة.