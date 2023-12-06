إعلان الميزانية العامة.. ولي العهد يؤكد نهج الشفافية وجاذبية الاقتصاد من أجل الرفاهية وجودة الحياة

وجاء في إعلان ميزانية العام المالي 2024م أن السعودية تمكنت من أن تلفت أنظار دول العالم إلى تنوُّع اقتصادها، الذي جاء على وتيرة سريعة؛ إذ استطاعت أن تتميز في الاقتصاد غير النفطي دون الإخلال بميزانية السعودية، وهذا ما أظهرته نتائج ميزانية السعودية 2024م؛ إذ اعتمد مجلس الوزراء الميزانية العامة للعام المالي 2024، التي سجلت حجم إيرادات بمبلغ 1.172 تريليون ريال، وحجم النفقات بمبلغ 1.251 تريليون ريال.