سمو محافظ الأحساء يقلّد مدير مرور المحافظة رتبته الجديدة

من جانبه، عبّر مدير مرور محافظة الأحساء العميد الرشيدي ، عن بالغ شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، واعتزازه بهذه الثقة الكريمة، معربًا عن امتنانه لسمو محافظ الأحساء على تقليده رتبته الجديدة وتوجيهاته السديدة.