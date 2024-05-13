تصدّرتها مكة.. أكثر من 7.4 مليون مركبة عَبرت طرق المملكة خلال أسبوع

كشفت الهيئة العامة للطرق عن إجمالي حركة عبور المركبات على الـطـرق خلال الأسبـوع الماضي بين 4 حتى 10 مايو 2024، التي بلغت أكثر من 7.4 مليون مركبة.
وتصدّرت طرق منطقة مكة المكرّمة بأكثر من 2.3 مليون مركبة، تليها المنطقة الشرقية والرياض بأكثر من 1.2 مليون مركبة، ثم طرق القصيم 630 ألف مركبة، تليها المدينة المنوّرة 571 ألف مركبة.
وأضافت الهيئة، أن طرق تبوك تخطت رقم 268 ألف مركبة، ثم حائل 202 ألف، والجوف 176 ألف مركبة، وعسير 167 ألف مركبة، ونجران 150 ألفاً، والباحة 130 ألفاً.
وأوضحت هيئة الطرق في إنفوجراف على حسابها في "إكس"، أن إجمالي حركة عبور المركبات على طرق منطقة الحدود الشمالية بلغ 117 ألفاً، وجازان 106 آلاف.