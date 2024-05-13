تصدّرتها مكة.. أكثر من 7.4 مليون مركبة عَبرت طرق المملكة خلال أسبوع

وأضافت الهيئة، أن طرق تبوك تخطت رقم 268 ألف مركبة، ثم حائل 202 ألف، والجوف 176 ألف مركبة، وعسير 167 ألف مركبة، ونجران 150 ألفاً، والباحة 130 ألفاً.