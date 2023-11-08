عبدالعزيز بن سعود: المخاطر والتحديات إقليميًّا ودوليًّا تؤكّد أهمية الوحدة الخليجية

وفي ختام كلمته ثمّن وزيرُ الداخلية الجهودَ التي يبذلها معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، ومنسوبو الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية للتنسيق والترتيب لأعمال هذا الاجتماع، سائلًا المولى، عز وجل، أن يسهم الاجتماع في تعزيز مسيرة الأمن والأمان لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين بها والزائرين لها.