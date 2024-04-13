لأول مرة في السعودية وبمزايا استثنائية.. شقق تمليك بعائد استثماري مدى الحياة بالقرب من المسجد الحرام

وأوضح مالكُ شركة مباني الأحلام للتطوير العقاري "د. رامي بخش": فكرة المشروع ذكية جدًّا، وكنت أخطط طوال السنوات الماضية في إنشاء مشروع سكني بمواصفات استثنائية تلبّي تطلعات المواطنين؛ حيث إن أرض المشروع تفوق مساحتها "8000" متر، ويقع على شارع رئيسي بمنطقة الزاهر القريبة جدًّا من المسجد الحرام، ويتميز بثلاث صفات استثنائية لن تجدها في أي مكان في العالم؛ أولها الميزة الدينية وهي قربه من المسجد الحرام فخلال خمسة دقائق من الشقق تكون في الحرم المكي، وثانيها الجانب الاستثماري والربحي للمالك من خلال منح مالك الشقة أرباحًا سنوية؛ حيث كل من يمتلك شقة في المشروع يحق له أن يتملك معها نسبة في المول، ويتم توزيع مبلغ الإيجار على جميع الملاك. تقدر مبدئيًّا بـ"10" آلاف ريال لكل وحدة سنوية مدى الحياة.