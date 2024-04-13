لأول مرة في السعودية وبمزايا استثنائية.. شقق تمليك بعائد استثماري مدى الحياة بالقرب من المسجد الحرام

لأول مرة في السعودية، إطلاق مشروع خيال، الذي تنفذه شركة مباني الأحلام للتطوير العقاري بطريقة استثنائية للسكن، وبمواصفات لم يسبق لها مثيل لإضافة نوع متفرد في جودة الحياة مع عائد استثماري للملاك مدى الحياة، ويبعد عن المسجد الحرام خمس دقائق فقط.
ويمتاز المشروع بالعديد من المزايا المذهلة؛ أبرزها العائد الاستثماري من إيجار المول المكون من طابقين الذي سيتم إنشاؤه داخل الأبراج السكنية، والذي بداخله وحدات سكنية جميعها تتميز بمسبح خاصّ داخل كل شقة، مع إطلالات مميزة.
وأوضح مالكُ شركة مباني الأحلام للتطوير العقاري "د. رامي بخش": فكرة المشروع ذكية جدًّا، وكنت أخطط طوال السنوات الماضية في إنشاء مشروع سكني بمواصفات استثنائية تلبّي تطلعات المواطنين؛ حيث إن أرض المشروع تفوق مساحتها "8000" متر، ويقع على شارع رئيسي بمنطقة الزاهر القريبة جدًّا من المسجد الحرام، ويتميز بثلاث صفات استثنائية لن تجدها في أي مكان في العالم؛ أولها الميزة الدينية وهي قربه من المسجد الحرام فخلال خمسة دقائق من الشقق تكون في الحرم المكي، وثانيها الجانب الاستثماري والربحي للمالك من خلال منح مالك الشقة أرباحًا سنوية؛ حيث كل من يمتلك شقة في المشروع يحق له أن يتملك معها نسبة في المول، ويتم توزيع مبلغ الإيجار على جميع الملاك. تقدر مبدئيًّا بـ"10" آلاف ريال لكل وحدة سنوية مدى الحياة.
وأضاف: الميزة الثالثة هي الجانب الترفيهي؛ حيث يضم المشروع جميع أنواع الترفية للساكن أو المستأجر وغيرهم من المستفيدين؛ حيث تضم الأبراج وحدات شقق فندقية، بداخل كل شقة مسبح خاص، ومساحة الشقة 203م، كما يضم المشروع ملاعب كروية ومسابح خارجية وناديًا رياضيًّا وحدائق.
وبيّن "د. رامي": يخدم المشروعَ وجودُ مستشفى خاص بجانبه، إضافة إلى وجوده في منطقة تحيط بها جميع الخدمات، إلا أن المميز وجود خدمات نوعية داخله من خدمات نظافة للوحدات، وتغطية كاملة بالحراسات الأمنية وكاميرات المراقبة على مدار 24 ساعة وأجهزة الأمن والسلامة وخدمة التوصيل من وإلى المسجد الحرام.
وأكد أن المشروع يأتي تحت مظلّة وزارة الإسكان، وبإشراف لجنة البيع على الخارطة "وافي"، وبأسعار خيالية عطفًا على كل شيء؛ حيث لا يتجاوز سعر الشقة 350 ألف ريال مكونة من ثلاث غرف وصالة ودورتي مياه ومطبخ، بالإضافة إلى مسبح خاص، ولكل شقة عدادات مستقلة.
الجدير بالذكر أنه تم البدء في المرحلة الأولى من أعمال المشروع، ومن المتوقع الانتهاء منه في 15 شهرًا، وسيتم الإعلان عن طرح الوحدات خلال الشهر القادم على موقع وزارة الإسكان؛ وهو المشروع الأول في المملكة العربية السعودية من المشاريع المتفردة، ومميزاتها أشبه بالخيال؛ لذلك أطلق عليه اسم "خيال".