"الضبعان": جهات تروّج للاكتئاب كمبرر للانحراف والسلوكيات الغبية

وأشار "الضبعان" في مقالته الجمعة تحت عنوان "وهم الاكتئاب" إلى ما نشرته دورية "سي إن إس سبكترام" في نوفمبر 2014 أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب يصابون بخلل في الذاكرة، ويعانون من كثرة الإخفاقات، وصعوبة تحديد الأولويات، بالإضافة إلى عدم القدرة على تذكّر الكلمات والمعلومات، وعدم القدرة على اتخاذ القرارات، فضلًا عن صعوبة التركيز، وضعف التفكير.