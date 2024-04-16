تأهب تام.. "تجمع الشرقية" يرفع جاهزيته استعدادًا للحالة المطرية

وأوضح التجمع أن جميع المستشفيات بالمنطقة على استعداد تام ومستمر على مدار الساعة لاستقبال أي حالات إصابات أو حوادث قد تحدث نتيجة هذه التغيرات المناخية لا قدر الله، واتخاذ كل التدابير اللازمة لذلك بناءً على ما يرد من تحذيرات من الأرصاد وكل ما يستجد من تحذيرات أو تنبيهات.