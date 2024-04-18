فيديو.. مواطنون ومقيمون مستبشرون مع بدء تطبيق قرار تخفيض المخالفات المرورية

سادت حالة من الاستبشار بين المواطنين والمقيمين بمناسبة بدء تطبيق قرار تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% وفق تقرير نشرته اليوم "الاخبارية".
وتدخل جميع المخالفات المرورية تحت هذا التخفيض باستثناء مخالفات جسيمة وهي التفحيط والقيادة تحت تأثير المسكر والمخدر وكذلك المخالفة المتعلقة بتجاوز السرعة 50 كم لسرعة 120 و30 كم لسرعة 140.
وأعرب المواطنون والمقيمون عن استبشارهم ببدء تطبيق هذه الخطوة حيث سيكون هناك توعية وتحفيز لمنع المخالفات المرورية.
وبخصوص آلية السداد، اتضح أن هناك توعية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال التأكيد على أن السداد يكون عن طريق المنصتين الرسميتين أو البنوك الرسمية وعدم الانسياق خلف الروابط الوهمية أو الإعلانيات التي تعلن عن سداد المخالفات، حيث كان هناك بعض التشويش أو التضليل من بعض ضعاف النفوس.
وقد بدأت الإدارة العامة للمرور، اليوم، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزاور وموطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.
وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 / 4 / 2024م، وهي التفحيط وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%).
وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.
ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.