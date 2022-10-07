‏"المطيري": السيطرة على أجزاء كبيرة من التلوث في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع

وقال: "شاركت المراكز البيئية ذات الصلة في عمليات المسح؛ للتأكد من سلامة الحياة الفطرية والغطاء النباتي في النطاقات التي لوحظ فيها وجود التلوث"، موضحًا أن العمل جارٍ ومتواصل للسيطرة على التلوث عبر استخدام التقنيات والتجهيزات للتعامل مع الحوادث البيئية من هذا النوع، مع الاستعانة بمجموعة من المختصين والخبراء للتعامل مع مثل هذه الحالات للحد من انتشار التلوث ووصوله إلى الشواطئ.