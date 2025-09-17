التعليم غياب الطالب ٣ أيام متصلة بدون عذر يحيل ملفه للجهات المختصة لتطبيق "حماية الطفل "

في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المدرسي والحد من الغياب المتكرر، كشفت وزارة التعليم عن تفاصيل جديدة في دليل قواعد السلوك والمواظبة للعام الدراسي الحالي، مؤكدة أن الطالب الذي يتجاوز غيابه 10 أيام سواء بعذر أو بدون عذر أو غيابه ٣ أيام متصلة بدون عذر يُحال ملفه إلى الجهات المختصة لتطبيق ما ورد في أنظمة حماية الطفل والحماية من الإيذاء.
وبيّنت الوزارة أن الإجراءات تبدأ منذ اليوم الأول للغياب عبر التواصل المباشر مع ولي الأمر برسالة نصية أو مكالمة هاتفية، ثم إحالة الطالب للموجّه الطلابي لتقديم الدعم والخدمات التربوية. وفي حال تكرار الغياب 3 أيام، تُعقد جلسة حضورية مع ولي الأمر لمناقشة وضع الطالب ووضع خطة علاجية مناسبة.
أما عند وصول الغياب إلى 5 أيام، يُحال الطالب إلى لجنة التوجيه الطلابي، مع عقد اجتماع توعوي يركز على أهمية الالتزام بالخطط التربوية والعلاجية.
وأكدت الوزارة أن بلوغ الغياب 10 أيام يُلزم المدرسة بمخاطبة الجهات المختصة رسميًا، وإشعار إدارة التعليم بذلك، مع استمرار تقديم الخدمات التعليمية للطالب وضمان عدم انقطاعه عن الدراسة.
وشددت وزارة التعليم على أن الغياب المتصل 3 أيام أو أكثر دون عذر يستوجب مباشرة مخاطبة الجهات المختصة لتطبيق أنظمة حماية الطفل من الإيذاء، ما يعكس جدية الوزارة في ربط الانضباط المدرسي بمنظومة الحماية الاجتماعية للطلاب.
يرى مختصون أن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية في ضبط الحضور والانضباط داخل المدارس، حيث تضمن التوازن بين الدعم التربوي للطلاب و الإجراءات النظامية بحق المتغيبين، إضافة إلى حماية الأطفال من أي ممارسات قد تُعد إهمالًا أو إيذاءً.