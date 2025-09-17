التعليم غياب الطالب ٣ أيام متصلة بدون عذر يحيل ملفه للجهات المختصة لتطبيق "حماية الطفل "

في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المدرسي والحد من الغياب المتكرر، كشفت وزارة التعليم عن تفاصيل جديدة في دليل قواعد السلوك والمواظبة للعام الدراسي الحالي، مؤكدة أن الطالب الذي يتجاوز غيابه 10 أيام سواء بعذر أو بدون عذر أو غيابه ٣ أيام متصلة بدون عذر يُحال ملفه إلى الجهات المختصة لتطبيق ما ورد في أنظمة حماية الطفل والحماية من الإيذاء.