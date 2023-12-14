"الغامدي": الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة تهديدًا للوظائف

وتابع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في تصريحات له اليوم: لدينا وعي وتفاعل كبير في المجتمع السعودي مع الذكاء الاصطناعي بتوظيفه في مجالات عدة، وقطاع التقنية يشهد ظهور وظائف جديدة تنافسية بمسميات مختلفة، ونستطيع استغلال الأزمات وتحويلها إلى فرص لخدمة قطاع التقنية.