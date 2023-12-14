"الغامدي": الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة تهديدًا للوظائف

أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبدالله الغامدي أن تطور سوق العمل واتجاهه نحو الذكاء الاصطناعي ليس يعني بالضرورة تهديدًا للوظائف.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يخلق فرصة لإيجاد حلول إذا طبقت السياسات والاستراتيجيات.
وقال "الغامدي": الذكاء الاصطناعي لن يسلب الموظف وظيفته، لكن شخصًا يستخدم الذكاء الاصطناعي ستكون له الأولوية.
وتابع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في تصريحات له اليوم: لدينا وعي وتفاعل كبير في المجتمع السعودي مع الذكاء الاصطناعي بتوظيفه في مجالات عدة، وقطاع التقنية يشهد ظهور وظائف جديدة تنافسية بمسميات مختلفة، ونستطيع استغلال الأزمات وتحويلها إلى فرص لخدمة قطاع التقنية.
وقال: درّبنا أكثر من 25 ألف امرأة في الذكاء الاصطناعي عالميًا.. وهناك 24 جامعة سعودية تقدم برامج متعددة حول الذكاء الاصطناعي.