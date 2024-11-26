مزاد الدوري الهندي للكريكيت يختتم فعالياته في جدة بمشاركة 1574 لاعباً من جميع أنحاء العالم

شهدت مدينة جدة على مدى اليومين الماضيين، حدثاً رياضياً غير مسبوق باستضافة مزاد الدوري الهندي للكريكيت، وذلك ضمن تقويم فعاليات جدة، ليصبح أول حدث دولي للكريكيت يُقام في المملكة.
وحضر المزاد نخبة من المسؤولين والمهتمين بالرياضة، حيث شارك فيه 1574 لاعباً من جميع أنحاء العالم، فيما بلغ إجمالي الإنفاق في المزاد نحو 76.7 مليون دولار أمريكي، وبلغت قيمة أعلى لاعب 3.2 ملايين دولار أمريكي.
واختُتمت فعاليات المزاد بحضور الأمير سعود بن مشعل بن محمد بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للكريكيت، ونائب وزير الرياضة بدر القاضي، ورئيس المنتخب القادم لمجلس إدارة الاتحاد الدولي للكريكيت جاي شاه، وحضور دولي واسع، حيث أقيم عرض لطائرات الدرون، زينت سماء جدة بشعارات ترمز للشراكة بين المملكة والهند.