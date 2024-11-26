مزاد الدوري الهندي للكريكيت يختتم فعالياته في جدة بمشاركة 1574 لاعباً من جميع أنحاء العالم

وحضر المزاد نخبة من المسؤولين والمهتمين بالرياضة، حيث شارك فيه 1574 لاعباً من جميع أنحاء العالم، فيما بلغ إجمالي الإنفاق في المزاد نحو 76.7 مليون دولار أمريكي، وبلغت قيمة أعلى لاعب 3.2 ملايين دولار أمريكي.