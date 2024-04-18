الباحة.. توصية بمراجعة المشهد الحضري وإخضاعه لتجانس يُظهر الجانب التراثي

وأكد المشاركون في "ملتقي العمران" بالباحة، أن البناء بالمواد الطبيعية يشكل فرصة لخلق قاعدة معرفية والإسهام بشكل فاعل في بناء اقتصاد محلي مستدام وخاصة في المناطق الريفية، وأن استعادة الصلة بتقاليد البناء المحلية تُعَد ركيزة أساسية في الحفاظ على التراث المعماري للمنطقة بما يُبقيه حيًّا كما كان في السابق جزءًا من نمط حياة متكامل، ويسهم تعدد تجارب إحياء البناء بالمواد الطبيعية في زيادة كفاءة تنفيذها واستدامة توفرها، وأن تجربة العمل في المشروع ضمن إطار تقاليد البناء المحلية لا يزال قادرًا على تقديم نماذج تتكيف مع متطلبات الحياة المعاصرة، مع الحفاظ على استمرارية جوهر هذه التقاليد في الوقت ذاته.