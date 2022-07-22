خلال لقائه رئيس كينيا.. "المعجب" يؤكد عمق العلاقات بين البلدين

وفي بداية اللقاء رحب الرئيس الكيني بالنائب العام والوفد المرافق، مؤكداً أن كينيا تربطها علاقة ودية بالمملكة العربية السعودية، والتي يتطلع إلى تطويرها في العديد من المجالات، بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، لا سيما المجالات الاقتصادية، والثقافية، والسياسية، وغيرها.