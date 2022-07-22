خلال لقائه رئيس كينيا.. "المعجب" يؤكد عمق العلاقات بين البلدين

استقبل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، في نيروبي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، يرافقه سفير المملكة لدى كينيا خالد بن عبدالله السلمان، والنائب العام الكيني نور الدين حاج، والوفد المرافق له.
وفي بداية اللقاء رحب الرئيس الكيني بالنائب العام والوفد المرافق، مؤكداً أن كينيا تربطها علاقة ودية بالمملكة العربية السعودية، والتي يتطلع إلى تطويرها في العديد من المجالات، بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، لا سيما المجالات الاقتصادية، والثقافية، والسياسية، وغيرها.
وأكد "المعجب" على عمق العلاقة التي تربط البلدين، متطلعاً لتطويرها على الأصعدة كافة ذات الاهتمام المشترك، ومنها العمل القضائي الجزائي.
يذكر أن المعجب التقى يوم أمس الأول نظيره الكيني نور الدين حاج وتم توقيع اتفاقية ثنائية في مجال التحقيق والادعاء العام، بين جهازي النيابة العامة في البلدين الصديقين.