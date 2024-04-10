"إغاثي الملك سلمان" يدشن توزيع زكاة الفطر في حضرموت باليمن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع 3.226 كيساً من الأرز في مديريات الشحر والديس الشرقية والمكلا وتريم والسوم وسيئون بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 22.582 فرداً، وذلك ضمن مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1445هــ.
يذكر أن المشروع يهدف إلى إيصال زكاة الفطر لمستحقيها من الأسر الأكثر احتياجاً في محافظات الحديدة، وتعز، ولحج، وعدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وحجة، ليستفيد منها 31.333 أسرة، بواقع 219.331 فرداً؛ لدعم الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً هناك خلال أيام عيد الفطر المبارك.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذرعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم، والتخفيف من معاناتهم.
من جهة ثانية، وزع المركز، أمس الأول، 682 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مديريتي الضالع، وشعيب بمحافظة الضالع، ومديريتي حبيل جبر، والشعيب في محافظة لحج بالجمهورية اليمنية، استفاد منها 4.774 فرداً بواقع 682 أسرة، وذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة للأسر الأشد احتياجاً باليمن.
وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.