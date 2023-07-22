مقارنة بين حرارة وقتي الظهر والعصر يكشف بها "المسند" أيهما أشد معاناة

عقد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، مقارنة بين المعاناة التي تحدث جراء درجات الحرارة المرتفعة وقت الظهر، وبين مثيلتها وقت العصر؛ حاسمًا الأمر بترجيح أيهما أشد معاناة.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "في وقت الظهر، عندما تذهب -على سبيل المثال- إلى صلاة الظهر فأنت تعاني من 3 مصادر حرارية هي: شدة حرارة أشعة الشمس المباشرة والتي ربما تكون شبه عمودية وهي أشد من وقت العصر، وتعاني من الحرارة المنبعثة من الأرض والمكتسبة من الشمس وهي -بالمناسبة- أقل من وقت العصر، وتعاني السموم بوجه عام وهي أقل من وقت العصر".
وبيّن أن في وقت العصر تكون المعاناة أيضًا من المصادر نفسها؛ ولكن تختلف في الشدة؛ حيث تعاني من شدة حرارة أشعة الشمس المباشرة وهي -بالمناسبة- أقل حدة من وقت الظهر حيث مالت الشمس ناحية الغرب قليلًا، وتعاني من الحرارة المنبعثة من الأرض والمكتسبة من الشمس وهي بالمناسبة أشد من وقت الظهر، وتعاني السموم وهو أشد من الظهر.
وخلُص "المسند" إلى أن "إحساسك بدرجة الحرارة وعدم الراحة وقت العصر أكثر من وقت الظهر بمراحل".