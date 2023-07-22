مقارنة بين حرارة وقتي الظهر والعصر يكشف بها "المسند" أيهما أشد معاناة

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "في وقت الظهر، عندما تذهب -على سبيل المثال- إلى صلاة الظهر فأنت تعاني من 3 مصادر حرارية هي: شدة حرارة أشعة الشمس المباشرة والتي ربما تكون شبه عمودية وهي أشد من وقت العصر، وتعاني من الحرارة المنبعثة من الأرض والمكتسبة من الشمس وهي -بالمناسبة- أقل من وقت العصر، وتعاني السموم بوجه عام وهي أقل من وقت العصر".