الرياض.. مستشفى الملك سلمان ينجح في علاج كسر مضاعف ومهشم لعضد سيدة

وتَمَكّن الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة العظام والكسور والمفاصل الدكتور سلطان باطيب، من إجراء جراحي باستخدام الرد المفتوح وتثبيت الكسر في أسفل عظم العضد الأيسر داخل مفصل المرفق عبر المسامير؛ وهي إحدى التقنيات المستخدمة لتثبيت الأجزاء المكسورة معًا؛ حيث تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- مع استقرار الوضع الصحي للمريضة.