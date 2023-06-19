الرياض.. مستشفى الملك سلمان ينجح في علاج كسر مضاعف ومهشم لعضد سيدة

نجح مستشفى الملك سلمان عضو تجمع الرياض الصحي الأول، في تثبيت كسر مضاعف ومهشم لعضد مصابة إثر تعرضها للسقوط.
وتَمَكّن الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة العظام والكسور والمفاصل الدكتور سلطان باطيب، من إجراء جراحي باستخدام الرد المفتوح وتثبيت الكسر في أسفل عظم العضد الأيسر داخل مفصل المرفق عبر المسامير؛ وهي إحدى التقنيات المستخدمة لتثبيت الأجزاء المكسورة معًا؛ حيث تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- مع استقرار الوضع الصحي للمريضة.
يُذكر أن مستشفى الملك سلمان يُجري مختلف العمليات الجراحية التخصصية والدقيقة؛ بتطبيق أفضل معايير الجودة والتميز الصحي عبر تقنيات مستحدثة وكوادر متخصصة.