"مكافحة المخدرات" تطيح بمروج أقراص طبية محظورة في جازان

وأكدت الجهات الأمنية دعوتها المستمرة للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، وذلك عبر الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو (999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر الرقم المخصص لبلاغات المديرية (995)، أو البريد الإلكتروني: [995@gdnc.gov.sa](mailto:995@gdnc.gov.sa)، مشددة على أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، ودون أي مسؤولية على المبلّغ.