"أمير المدينة المنورة" يتفقد منظومة الخدمات المقدمة للأهالي في بدر

ونوّه أمير منطقة المدينة المنورة، بالميزات النسبية والتنافسية والتنوع البيئي الذي تتمتع به محافظة بدر وامتدادها المرتبط بالتاريخ الإسلامي المجيد، بالإضافة إلى احتضانها معالم أثرية وتاريخية؛ فضلًا عن منتجاتها الزراعية المتميزة وموقعها الجغرافي الذي يجعلها وجهة ساحلية جاذبة على شريط البحر الأحمر، داعيًا إلى أهمية الاستفادة من الفرص الناشئة في مجال الاستثمار بما يعزز مستقبل النشاط الاقتصادي بالمنطقة.