"أمير المدينة المنورة" يتفقد منظومة الخدمات المقدمة للأهالي في بدر

زار الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، محافظة بدر، في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها للاطلاع على منظومة الخدمات العامة المقدمة لسكان وزوار محافظات المنطقة.
وخلال الزيارة، استقبل الأمير فيصل بن سلمان، رؤساء المراكز وأهالي المحافظة من المواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، بحضور محافظ بدر، خالد الضويان.
ونوّه أمير منطقة المدينة المنورة، بالميزات النسبية والتنافسية والتنوع البيئي الذي تتمتع به محافظة بدر وامتدادها المرتبط بالتاريخ الإسلامي المجيد، بالإضافة إلى احتضانها معالم أثرية وتاريخية؛ فضلًا عن منتجاتها الزراعية المتميزة وموقعها الجغرافي الذي يجعلها وجهة ساحلية جاذبة على شريط البحر الأحمر، داعيًا إلى أهمية الاستفادة من الفرص الناشئة في مجال الاستثمار بما يعزز مستقبل النشاط الاقتصادي بالمنطقة.
وأشاد الأمير فيصل بن سلمان، بمستوى العناية والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهم الله- برعاية كافة شؤون المواطنين في جميع محافظات ومناطق المملكة بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.