"الزعاق": نشاهد هذه الأيام بالعين المجردة مذنبًا بالجهة الغربية بعد مغيب الشمس

قال الدكتور خالد الزعاق، مقدم فقرة "تقويم" على قناة العربية: هذه الأيام نشاهد مذنبًا بالجهة الغربية بعد مغيب الشمس بالعين المجردة. وهذا المذنب منذ 80 ألف سنة ما زارنا، واسمه تسوشينشان. وتفصيلاً، أوضح الدكتور الزعاق أن المذنبات أجسام صغيرة بالنسبة لغيرها من الأجرام السماوية، وموجودة بالنظم الشمسية، وتتكون من غبار وغاز وجليد، وتحتوي على نواة متجمدة محاطة بغبار كوني وغازات، وإذا اقتربت من الشمس فإن الجليد يذوب، ويتحول إلى ذيل طويل من الغازات والغبار الكوني ممتد بسبب الرياح الشمسية.