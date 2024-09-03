الجدعان: 224 شركة تقنية مالية في السعودية بنهاية الربع الثاني 2024

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن عدد شركات التقنية المالية في السعودية بلغ 224 شركة مع نهاية الربع الثاني من عام 2024؛ ليتجاوز بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي للربع ذاته والمقدّر بـ 168 شركة.
وأضاف "الجدعان"؛ في كلمته الافتتاحية لمؤتمر 24 فنتك، أن السعودية تستهدف زيادة عدد شركات التقنية المالية إلى 525 شركة بحلول عام 2030.
وبيّن أن قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية في السعودية بلغت 7.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2024.
وبيّن أن حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة بلغت 70% من اجمالي عمليات الدفع خلال عام 2023 مقارنة بـ 62% العام الذي سبقه؛ لتحقق بذلك مستهدف تطوير القطاع المالي لعام 2025، ونسعى لزيادة حصتها لتصل إلى 80% بحلول عام 2030.