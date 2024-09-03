الجدعان: 224 شركة تقنية مالية في السعودية بنهاية الربع الثاني 2024

وبيّن أن حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة بلغت 70% من اجمالي عمليات الدفع خلال عام 2023 مقارنة بـ 62% العام الذي سبقه؛ لتحقق بذلك مستهدف تطوير القطاع المالي لعام 2025، ونسعى لزيادة حصتها لتصل إلى 80% بحلول عام 2030.