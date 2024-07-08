جامعة أم القرى: بدء التقديم على برنامج الماجستير التنفيذي في الملكية الفكرية والابتكار وريادة الأعمال الاثنين القادم

أعلنت جامعة أم القرى بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عن إتاحة التقديم للالتحاق ببرنامج الماجستير التنفيذي في الملكية الفكرية والابتكار وريادة الأعمال، للطلاب والطالبات، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ؛ وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 9/ 1/ 1446هـ.
واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاصلًا على منحة دراسية للدراسات العليا، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس بتقدير جيد جدًّا، في تخصصات (القانون والأنظمة، والإدارة والاقتصاد، والهندسة، والطب والعلوم الصحية، والعلوم)، وأن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل البكالوريوس من جامعة سعودية، أو من جامعة معترَف بها، ويُشترط معادلة الشهادة للسعوديين إذا كانت الشهادة من جامعة خارج المملكة.
وأوضحت الجامعة أن من معايير القبول لديها، الحصولَ على درجة الحد الأدنى في اختبار اللغة الإنجليزية، مع الاستثناء من شرط اللغة الإنجليزية للمتقدمين الحاصلين على درجات علمية من جامعات الدول الأجنبية التي لغتها الرسمية اللغة الإنجليزية، وأن يكون لديه خبرة عمل إدارية لا تقل عن عام؛ مبينةً أنه يتوجب على المتقدم إرفاق خطاب يوضح فيه الغرض من دراسة البرنامج، وإرفاق السيرة الذاتية للمتقدم.