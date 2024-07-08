جامعة أم القرى: بدء التقديم على برنامج الماجستير التنفيذي في الملكية الفكرية والابتكار وريادة الأعمال الاثنين القادم

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاصلًا على منحة دراسية للدراسات العليا، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس بتقدير جيد جدًّا، في تخصصات (القانون والأنظمة، والإدارة والاقتصاد، والهندسة، والطب والعلوم الصحية، والعلوم)، وأن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل البكالوريوس من جامعة سعودية، أو من جامعة معترَف بها، ويُشترط معادلة الشهادة للسعوديين إذا كانت الشهادة من جامعة خارج المملكة.