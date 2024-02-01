السفارة في أمريكا تكشف حقيقة تعرض طالبة للاعتداء في شيكاغو.. ومصدر أمني: ليست سعودية

وصرّح مصدر "سبق" في شرطة جليندال هايتس، التي تُحقق في القضية، بأن الضحية من جنسية آسيوية وانتقلت من السعودية إلى أمريكا مع والدتها قبل شهرين، وأن الحادثة وقعت يوم الخميس الماضي، ورفض المصدر الكشف عن هوية الطالبة أو أي معلومات حول الطلاب المتورطين في الحادثة؛ وذلك بناءً على سياسة عدم نشر أي بيانات أمنية حول الطلاب القاصرين قبل انتهاء التحقيقات بشكل كامل.